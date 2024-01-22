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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كبّ فوقيها البنزين | ولّع في مرات أخوه غيرة على والدته بالمحلة

اشغل النار في زوجة
اشغل النار في زوجة شقيقة

 أضرم شاب النار في زوجة أخيه بسبب الخلافات الأسرية بينها وبين حماتها في قرية محلة اللبن بمحافظة الغربية.

احداث الواقعة

الزوجة تدرس في كلية الدراسات الاسلامية بالفرقة الثانية، وكانت الضحية تتشاجر مع حماتها وتدخل الابن شقيق زوجة الضحية وقام بسكب البنزين عليها واشعال النار بها .

ولفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة حال علاجها داخل أحد المستشفيات بالقاهرة متأثرة بحروق متفرقة بالجسم بلغت 100% .

وانتابت حالة من الحزن والفجيعة أهالي القرية عقب علمهم بوفاة الضحية ر. ا الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة في أنحاء الجسم بعدما سكب شقيق زوجها البنزين عليها وأشعل النيران فيها.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفتاة الضحية بتشييع الجنازة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرتها وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.

وأصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة مركز بسيون بإنهاء تصريح دفن الزوجه الضحية .

شقيقة الزوج البنزين اشعل النار الغربية القصة الكاملة

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