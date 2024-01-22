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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يحذر من فتح جبهات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة

أرشيفية
أرشيفية

حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، من فتح جبهات عدة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال السوداني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "يجب الضغط للحدّ من فتح جبهات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "سبب اتساع دائرة الصراع في المنطقة يعود لاستمرار الحرب في غزة".

ومنذ منتصف أكتوبر، سجلت عشرات الهجمات على حوالى 2500 عسكري أمريكي في العراق وحوالى 900 منتشرين في سوريا مع قوات أخرى من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن معظم الاستهدافات ومن بينها هجوم السبت الماضي.

ويمثل استخدام الصواريخ البالستية تصعيدا في الهجمات التي استعملت فيها سابقا صواريخ وطائرات مسيّرة منخفضة التقنية.

وأتى الهجوم على القاعدة الجوية السبت في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

 

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