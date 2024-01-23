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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول جريمة عرفتها البشرية تتكرر بسوهاج.. الأخ الأصغر ينهي حياة شقيقه.. تفاصيل

شقيق يطلق النار علي
شقيق يطلق النار علي شقيقة

دائما ما تتكرر قصة أول جريمة عرفتها البشرية جريمة قتـ ـل الشقيق لشقيقه قابيل لهابيل، ورغم ندم المذنب على فعلته وادراكه انه ارتكب اثما عظيما وإحساسه إنه فقد سنده وقطعة من روحة هو شقيقه ، الا اننا لا زلنا نكرر هذه المأساة بين الشقيقين في الكثير من الأوقات وعلي اهون واتفه الأسباب.

أحداث الواقعة

في دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، تدور أحداث الواقعة حيث  انتهت حياة حارس مزرعة خاصة، في 30 من عمره ؛ إثر إصابته بعدة طلقات نارية على يدي شقيقه، داخل المزرعة التي يعمل بها الأول .

و تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده انتهاء حياة المدعو (يوسف ع ع. ا- 30 عامًا- حارس مزرعة خاصة- ويقيم دائرة المركز)، على يدي شقيقه، داخل المزرعة الخاصة بعمل الضحية.

وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار لعدة طلقات نارية في الصدر والجبهة بجثة الحارس المذكور، وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقه المدعو (إسماعيل. ع. ع. ا- 24 عامًا- حارس مزرعة)؛ حيث أصابه بعدة طلقات نارية من سلاح ناري كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده، حرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 181 لسنة 2024 مركز شرطة جرجا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اول جريمة سوهاج الاخ الاصغر ينهي حياة شقيقه الأكبر قابيل

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