دعما للمصدرين.. إطلاق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية| تفاصيل

في مطلع العام الجديد، تم تدشين منصة جديدة للتجارة الإلكترونية لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة في مصر وتركيا للوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية ممـا يمكنهـم من التوســع والانتشـار وإختراق الأسواق الواعدة والنمو بشكل مستدام.

في الوقت نفسه، تتيح المنصة للمشتريين فرصة التنقــل بين خيـارات متنوعـة وإتمــام عمليـــات الشراء من مختلف الموردين المعتمدين.

وقال محمد شريف الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي :"إن إيماننا بقوة المنتجات المصرية والتركية و قدرتهم على المنافسة العالمية، جنبًا إلى جنب مع عودة وانتعاش العلاقات بين مصر وتركيا على المستوي السياسي والاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كان الدافع وراء إطلاق هذه المنصة التي ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز صادرات كلا البلدين، وخاصه تحقيق الهدف الحكومي المصري بإيصال الصادرات المصرية الي مئة مليار دولار ، فتكون المنصة بمثابة مركز تجاري إقليمي لمناطق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وتعرض TijaraHub منتجات أكثر من 300 مصنع من مصر، وتشمل الصناعات الغذائية، والملابس، والمفروشات، و الأجهزة المنزلية، و الأثاث بالإضافة إلى الحرف اليدوية، وتستهدف الوصول إلى 3000 مصنع مصري وتركي بنهاية العام الجارى .