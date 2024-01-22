خمّنوا اللاعب المتألق | سؤال مثير من البلدوزر لهذا السبب

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا للجمهور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب مجدي عبد الغني :"على أمل أن تتألق كتيبة الفراعنة كلها .. لاعب من منتخب مصر تتوقع أن يتألق أمام كاب فيردي اليوم هو".

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافساتالجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.