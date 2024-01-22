بـ 1.5 مليون جنيه.. رصف وتطوير الشوارع الداخلية في حي ثان الزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع شعبان ابو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق الحي ، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس الحي بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح رئيس حي ثان الزقازيق أنه جاري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجنانه وتفريعاته بمنطقة حسن صالح ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 باعتماد مالي مليون و500 ألف جنيه على مساحة 4000 متر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.