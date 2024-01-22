محافظ البحر الأحمر يضع إكليلاً من الزهور علي النصب التذكاري بمقابر الشهداء بالغردقة

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، يرافقه اللواء محي الدين سلامة مدير الأمن ، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمقابر الشهداء بمدينة الغردقة ، في إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر بالعيد القومى الرابع والخمسيين .

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر والبحر الأحمر .

ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة لأهالي البحر الأحمر وقيادات المحافظة من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وكذا شهداءها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن ، ووجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون من أبنائهم فداءا لرفعة الوطن ، هؤلاء الذين نعرف قدرهم وقيمتهم ونكن لهم كل الاحترام والتقدير ومهما قدمنا لهم من تكريم، فلن نوفي الشهداء حقهم .

حضر وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة وممثلي المجتمع المدني و الأزهر والأوقاف والكنيسة .

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تحتفل فى 22 من يناير من كل عام بعيدها القومي تخليدا لذكرى معركة شدوان الباسلة، التى شارك فيها أهالى مدينة الغردقة، القوات المسلحة فى صد العدوان الإسرائيلى على جزيرة شدوان المجيدة.