روسيا تنفي إجراء أي اتصالات مع ترامب حول أوكرانيا

نفت روسيا، اليوم الإثنين، إجراء أي اتصالات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول الوضع في أوكرانيا وبحث سبل وقف الحرب.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الدبلوماسيين الروس لم يجروا أي اتصالات مع ترامب بشأن حل الوضع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "ليس لدينا فهم لكيفية تحقيق ذلك. لم تكن هناك اتصالات بشأن هذا الأمر" بينه وبين الدبلوماسيين الروس.

وسبق أن وعد ترامب مراراً وتكراراً بحل الصراع في أوكرانيا فور فوزه في الانتخابات الرئاسية التي يخوض غمار جولاتها التمهيدية، حتى قبل انتقاله إلى البيت الأبيض.