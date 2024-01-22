محافظ القليوبية يعفي مديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالخانكة وشبرا الخيمة من مناصبهم

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية اليوم إعفاء كلا من رئيس الإدارة الهندسية بمدينة الخانكة وحي غرب شبرا الخيمة ومدير التنظيم بحي شرق شبرا الخيمة من مناصبهم وذلك لتقصيرهم في العمل وتراخيهم في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات في نطاق مدنهم.



وأكد المحافظ أن المحافظة تولي ملف إزالة التعديات اهتماما بالغا وسيتم محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في هذا الملف حفاظا على مقدرات الدولة والحفاظ على هيبتها فضلا عن انتظام العمل ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.