مندوب فلسطين بالجامعة العربية: حذرنا من التباطؤ مع مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني

قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، إن مجلس جامعة الدول العربية حذر من التباطؤ مع مخطط التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المجلس أيضا أدان الجرئم التي ترتكبها إسرائيل فى الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أنه كان هناك توجه للدول التي يشارك مواطنيها ضمن جيش العدوان ضد الشعب الفلسطيني وهناك دول تتحدث عن جنسيات مزدوجة ومواطنين وكان هناك مطالبة من الجامعة بأن تلك الدول يجب أن تتخذ إجراءات رادعة ومانعة ومحاسبة مواطنيها الذين يحملون جنسيتها.

وتابع أن اليوم كل الدول العربية قررت تقديم التقدير لجمهورية جنوب إفريقيا على خطوتها الشجاعة التي قامت بها لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنه كان هناك قرار بدعوة جميع النقابات والجمعيات فى الدول العربية بأن تبدأ بإجراءات مقاضاة ومحاكمة المسئولون الإسرائيليين فى إطار أليات العدالة الإقليمية والدولية، وفرض عقوبات على المستوطنون الإسرائيليين الذين يقتلون كل يوم المدنيين الفلسطينيين وقرار بوضعهم على قوائم الإرهاب ومنعهم من الدخول إلى الدول العربية.