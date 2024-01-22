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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمانة التخطيط بـ"حماة الوطن" تكرم رئيس الحزب والأمناء المساعدين لجهودهم خلال 2023

احتفالية حزب حماة
احتفالية حزب حماة الوطن

نظمت أمانة التخطيط والمتابعة المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة العميد / حاتم عز الدين، احتفالية كبري، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، والنائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس الحزب، والدكتور أحمد العطيفي،  الأمين العام المساعد، وأمين أمانة التنظيم بالحزب، لتكريم قيادات الحزب ومساعدي وأعضاء هيئة مكتب الامانة، وعدد من العاملين بالحزب، لجهودهم المشرفة خلال عام حزبي مضى وذلك  في المقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.

جاءت الاحتفالية عقب نجاح الاستحقاق الدستوري، ممثلا في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي كان للحزب، دورا بارزا منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتيجة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة  2024.

حضر حفل التكريم ، السيد اللواء محمد عادل ، عضو اللجنة الاستشارية والتخطيط الاستراتيجي بالحزب.

ووجه الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، الشكر لأمانة التخطيط والمتابعة المركزية ، على جهودهم المشرفة في عام ٢٠٢٣ .. وما بذلوه خلال الفتره السابقة لتقديم الخدمات للمواطنين في إطار دعم الحزب الغير محدود للمواطن، ضمن المباردات الرئاسية الكبري.

من جانبه طالب النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الاول لرئيس الحزب، ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفتره المقبلة، لأن القادم يحتاج الي جهد أكبر في الشارع وستشهد متابعة دقيقة وحازمة لكافة التوجيهات والخطط الموضوعة ومدى تنفيذها على أرض الواقع، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد والتخطيط، لافتا الي أن امانة التخطيط والمتابعة بالحزب عليها دور كبير وهام لذلك يجب عليكم القيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة للبناء على النجاحات التي تحققت مسبقا.

بدوره القي العميد حاتم عز الدين، أمين التخطيط والمتابعه كلمة اعرب خلالها عن سعادته البالغة، لتشريف السيد الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب لهذا الحفل ، قائلا: ان سيادته رمز من رموز الوطنية المصرية المشرفة ليس فقط في العمل العسكري ولكن في العمل السياسي والحزبي أيضا .

كما وجه عز الدين، التحية والتقدير للواء أركان حرب أحمد العوضي ، النائب الاول لرئيس الحزب، كما وجه كلمة شكر للدكتور أحمد العطيفي امين التنظيم، علي تعاونه ودعمه المستمر علي كافة المستويات لعمل الامانه واعضاءها ، للخروج بأفضل نتيجة لصالح الوطن والمواطن، في إطار عمل الامانة المركزية والامانات الفرعية بالمحافظات وخاصة في الاستحقاق الرئاسي 2024، قائلا: أن الدكتور العطيفي يملك من الخبرة السياسية والحزبية والعمل العام الكثير ، ليضيف للعمل الحزبي مايؤهلة لكيون الافضل وفي المقدمة .

وتم خلال الحفل عرض تقرير عن أبرز الانشطة ودور امانة التخطيط والمتابعة المركزية خلال الفترة 2022 و2023 ، والتي أشاد به قيادات الحزب والمشاركون في الحفل.

وشهد الحفل الذي قدمته الدكتورة إيمان الوليلي، تسليم درع تكريم للفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، كما تم تكريم اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، ألامين العام المساعد، أمين التنظيم، وعدد من الكوادر في الأمانه المركزية بالحزب.

وشمل التكريم تسليم شهادات تقدير لمساعدي وأعضاء الامانه تقديراً لما بذلوه من جهد مشرف خلال عام ٢٠٢٣.

حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي الاستحقاق الدستورى الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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