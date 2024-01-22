عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيداع المتهمة بقتل أبيها بالدقهلية دار رعاية وحبس خطيبها أربعة أيام

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية إيداع المتهمه بقتل أبيها أحد  دور الرعاية نظرا لعدم بلوغها السن القانونية فيما أمرت بحبس خطيبها ٤ ايام على ذمة  التحقيق.


وكانت الفتاة بالاتفاق مع خطيبها قررا التخلص منه للحصول على المنزل والأموال التى تركها والزواج قبل أن يتزوج بأخرى فقد العزم و استدرجا الاب بحجة مساعدة خطيبها لإصلاح عطل أصاب المكنة خاصتة ولحسن نية الأب ذهب ففاجأه خطيب ابنته الوحيدة بعدة طعنات وأكملت الابنة وقاما بلفه بملاية وإلقائه بترعة. 

وتمكنت مباحث بلقاس بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره طافية على مياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز وبه عدة طعنات وجرى نقل الجثمان إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة.

تبين أن نجلته منة ا م ١٥ عاما وخطيبها محمد ت ن ١٩ عاما وراء مقتله حيث به ثلاث طعنات وألقى به بإحدى الترع..

جاء ذلك بعد أن تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بعثور عدد من الأهالى على جثه طافيه بمياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز 

بمحافظة الدقهلية كشف لغز العثور على جثة محافظة الدقهلية مركز شرطة العثور على جثة جثة طافيه نشوب مشاجرة نقل الجثمان محافظة لإصلاح عطل شرطة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

موضوعات متعلقة

اختيار مهندسين لسد العجز في الاختصاصات بديوان عام الدقهلية

ترشيحاتنا

بعد نصب الخيام أمام منزله.. نتنياهو يتحدث مع عائلات الرهائن عن صفقة جديدة

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%

إحباط هجوم خطير.. إسرائيل تعتقل شخصين بزعم الانتماء لداعش

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تحديث جديد لهواتف سامسونج.. حمله فورا

الصحة تنفي وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أصالة| أيهما الأفضل

مش بس البرد.. أسباب غير متوقعة لـ سلس البول| تعرف عليها

ابتعدوا عن العصائر المخزّنة فترة طويلة .. أخصائية توجه نصيحة صحية

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ