إيداع المتهمة بقتل أبيها بالدقهلية دار رعاية وحبس خطيبها أربعة أيام

قررت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية إيداع المتهمه بقتل أبيها أحد دور الرعاية نظرا لعدم بلوغها السن القانونية فيما أمرت بحبس خطيبها ٤ ايام على ذمة التحقيق.



وكانت الفتاة بالاتفاق مع خطيبها قررا التخلص منه للحصول على المنزل والأموال التى تركها والزواج قبل أن يتزوج بأخرى فقد العزم و استدرجا الاب بحجة مساعدة خطيبها لإصلاح عطل أصاب المكنة خاصتة ولحسن نية الأب ذهب ففاجأه خطيب ابنته الوحيدة بعدة طعنات وأكملت الابنة وقاما بلفه بملاية وإلقائه بترعة.

وتمكنت مباحث بلقاس بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره طافية على مياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز وبه عدة طعنات وجرى نقل الجثمان إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة.

تبين أن نجلته منة ا م ١٥ عاما وخطيبها محمد ت ن ١٩ عاما وراء مقتله حيث به ثلاث طعنات وألقى به بإحدى الترع..

جاء ذلك بعد أن تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بعثور عدد من الأهالى على جثه طافيه بمياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز