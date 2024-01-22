بكاميرا 108 ميجابكسل..أرخص هاتف سامسونج للفئة المتوسطة بمواصفات رائعة

مع إطلاق سلسلة Galaxy S24 الرائدة في يناير 2024، قد تعتقد أن سامسونج قد أهملت هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة. ومع ذلك، فإن Galaxy A73 هو دليل على أن الشركة لا تزال ملتزمة بتقديم أجهزة قوية وقيمة مقابل المال في هذه الفئة.

مواصفات Samsung Galaxy A73

• شاشة Infinity-O بحجم 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز بدقة Full-HD+.

• نظام كاميرا رباعي مع عدسة رئيسية 108 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا 12 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو 5 ميجابكسل، ووحدة عمق 5 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية 32 ميجابكسل.

• معالج Qualcomm Snapdragon 778G ثماني النواة مقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 أو 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

• بطارية 5000 mAh مع دعم تقنية الشحن السريع 25W.

• مكبرات صوت استريو من AKG.

• تصنيف IP67 لمقاومة الماء.

