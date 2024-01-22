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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%

الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%، ويحرز المركز الأول في القطاعات الأكثر نموا في 2023، مؤكدا أن الصادرات الرقمية زادت إلى 6،2% في عام 2023.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

 

وأعلن عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات ساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2022/2023.

 

وأكد الوزير، أن تصنيف البنك الدولي مصر في التحول الرقمي، وصل في عام 2023 إلى "الشريحة أ وهي" الأعلى شأنا حول جاهزية مصر في التحول الرقمي.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات الصادرات الرقمية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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