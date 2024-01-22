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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صيدلة الأزهر تستعد لاستضافة مؤتمر "خطوة على الطريق" في نسخته الـ 16

مؤتمر: (خطوة على
مؤتمر: (خطوة على الطريق) في نسخته 16

تستضيف كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، "مؤتمر خطوة على الطريق" في نسخته 16 والذي ينظمه مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر (EPSF-Azhar)، صرح بذلك الدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بالقاهرة.

كلية الصيدلة جامعة الأزهر تستعد لاستضافة مؤتمر: (خطوة على الطريق) في نسخته 16

وأشار إلى أن المؤتمر أحد أكبر المؤتمرات المحلية السنوية، ويهدف إلى تطوير طالب الصيدلة في مجالات العمل المختلفة، ويعزز نمو المهارات الأساسية التي يحتاجها لكي يواكب سوق العمل في الوقت الحالي، إضافة إلى تأهيله ليكون متميزًا متطلعًا إلى المستقبل، واعيًا بالتطورات والفرص الحديثة التي تطرأ على المجال، ويأتي هذا العام بنسخة جديدة ومختلفة؛ لكي يواكب التغيرات التي طرأت حديثًا بسوق العمل، مناقشا تلك الموضوعات، وموضحًا لدور الصيدلي بها.

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يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبد السلام إبراهيم، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الله، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشافعي، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوچيا الجزيئية بالكلية المشرف الأكاديمي للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور أحمد الشافعي، المشرف الأكاديمي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر (EPSF-Azhar)، أن مؤتمر (خطوة على الطريق) يقام في الفترة من 30 من يناير وحتى 2 من فبراير، لافتًا أن المؤتمر يلعب دورًا مهمًّا في الإسهامات المجتمعية لكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ويعزز مكانتها ودورها في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م بجانب التوعية بأهم مجالات العمل المختلفة وأهم المشاكل الصحية تحقيقًا لرؤية مصر 2030م، إضافة إلى رؤيتها لتطوير طلاب الصيدلة ليجمعوا بين العلم والمهارات الأساسية من خلال المشاركات الفعالة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي يقدمها الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعه الأزهر.

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