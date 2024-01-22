بعد نصب الخيام أمام منزله.. نتنياهو يتحدث مع عائلات الرهائن عن صفقة جديدة

أخبر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أن حماس لم تقدم اقتراحا ملموسا لإبرام صفقة الإفراج؛ لكن هناك مبادرة من "جانبنا ".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": قال نتنياهو إنه "على الرغم مما يقوله الناس، لا يوجد مقترح حقيقي لحماس،، هذا ليس صحيحا".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل قدمت "مبادرتها" الخاصة ولكنها لن تخوض في التفاصيل.

ونصب أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، برفقة عدد من المتظاهرين، خياما على رصيف شارع خارج منزل نتنياهو، الخاص في القدس بعد تنظيم احتجاج يطالب الحكومة بإبرام صفقة تبادل رهائن فورية.

وتم تنظيم المظاهرة على خلفية خطة مقترحة من الولايات المتحدة ومصر وقطر لإنهاء الحرب الجارية وترتيب عودة الرهائن المحتجزين في أسر حماس.

وقال المتحدث باسم منتدى الرهائن والعائلات المفقودة، إن المتظاهرين سيبقوا في خيامهم حتى "يوافق رئيس الوزراء على صفقة لإعادة الرهائن".



وإلى جانب الخيام، تم تعليق لافتات وملصقات تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن. ومن بين اللافتات الموجودة واحدة مكتوب عليها: "نحن نحب أطفالنا أكثر مما نكره حماس".