عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التكاتف لتوفير الخدمات للأولى بالرعاية

محافظ قنا أشرف الداودي
محافظ قنا أشرف الداودي

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة غير مسبوقة من التكاتف والتلاحم لكافة قوى المجتمع لتوفير وتوصيل الخدمات المختلفة، وخاصة البسطاء والأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".


جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم/الاثنين/ القافلة التنموية الشاملة " ستر وعافية" رقم 29 التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمقر مدرسة فرشوط الابتدائية الجديدة، لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.


وتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلاً عن الأنشطة والفاعليات الترفيهية لأهالى محافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح المحافظ أن القافلة تضم 22 عيادة طبية و 6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكري، وأنشطة توعوية ، و 2 مكتب للكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، و 3 لتقلي طلبات التمكين الاقتصادي، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وأخر لبرنامج ملهم ، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان للأطفال، و 3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء، و 1750 كرتونة مواد غذائية، و 2000 كيلو لحوم، و 700 هدية للأطفال.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

برنامج "التعليم المدني" يصل مركز شباب حلمية الزيتون بالقاهرة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

ميناء رفح البري يستقبل 30 مصابا فلسطينيا و100 من حملة جوازات السفر الأجنبية

"الأهرام": زيارة رئيس الصومال إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية

"الجمهورية": السياسة الخارجية المصرية ثابتة وتقوم على احترام سيادة الدول

الأرصاد: احذر هذه الظواهر الجوية في طقس اليوم

اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض

"الشؤون العربية" بنقابة الصحفيين تستضيف السفير نبيل فهمي اليوم

ترشيحاتنا

بلينكن يصل الرأس الأخضر في بداية جولته الأفريقية

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين

رسالة عاجلة من الخطيب للاعبي الأهلي بسبب معسكر الإمارات

زعيم المعارضة الإسرائيلية : انهيار وشيك لحكومة نتنياهو

إجراء عاجل من أمريكا ضد حماس

بعد حديث الرئيس السيسي عنها .. كيف تستخدم مصر اتفاقية الدفاع العربي المشترك للذود عن الصومال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهزة .. وصفات طبيعية لتقوية وتطويل الشعر

قصيّر أوي .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور لافت بالرياض | شاهد

مفاجأة.. ناسا تفتح علبة من الفضاء تحتوي على أشياء بـ"مليار دولار"| تفاصيل

تحذير | 5 أطعمة تدمر الدماغ والمخ .. تجنبها فورا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ