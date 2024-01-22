محافظ قنا: الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التكاتف لتوفير الخدمات للأولى بالرعاية

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة غير مسبوقة من التكاتف والتلاحم لكافة قوى المجتمع لتوفير وتوصيل الخدمات المختلفة، وخاصة البسطاء والأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم/الاثنين/ القافلة التنموية الشاملة " ستر وعافية" رقم 29 التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمقر مدرسة فرشوط الابتدائية الجديدة، لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.



وتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلاً عن الأنشطة والفاعليات الترفيهية لأهالى محافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن القافلة تضم 22 عيادة طبية و 6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكري، وأنشطة توعوية ، و 2 مكتب للكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، و 3 لتقلي طلبات التمكين الاقتصادي، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وأخر لبرنامج ملهم ، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان للأطفال، و 3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء، و 1750 كرتونة مواد غذائية، و 2000 كيلو لحوم، و 700 هدية للأطفال.



