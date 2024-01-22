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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهزة .. وصفات طبيعية لتقوية وتطويل الشعر

الشعر
الشعر

يعد الشعر القوي والطويل من أكثر الاشياء التي تحلم بتحقيقها العديد من النساء والفتيات، ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا يحتاج الشعر إلى بعض الماسكات من أجل صحته وطوله.

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ونقدم لك بعض الوصفات لماسكات الشعر التي يمكنك صنعها في المنزل:

قناع البيض واللبن

المكونات:

بيضة واحدة
ملعقتان كبيرتان من اللبن الزبادي
طريقة التحضير:

اخفقي البيضة جيدًا.
أضيفي اللبن الزبادي إلى البيضة.
ضعي الماسك على الشعر المبلل.
اتركي الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة.
اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

قناع الأفوكادو وزيت الزيتون

المكونات:

نصف حبة أفوكادو
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

اهرسي الأفوكادو جيدًا.
أضيفي زيت الزيتون إلى الأفوكادو.
ضعي الماسك على شعرك المبلل.
اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة.
اشطفي الماسك بالماء الفاتر.

قناع الموز والعسل

المكونات:

موزة واحدة
ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

اهرسي الموز جيدًا.
أضيفي العسل إلى الموز.
ضعي الماسك على شعرك المبلل.
اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة.
اشطفي الماسك بالماء الفاتر.
مع اتباع هذه النصائح، يمكنك تطويل شعرك بشكل أسرع.

الشعر الشعر المبلل الماسكات قناع الأفوكادو قناع البيض زيت الزيتون

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