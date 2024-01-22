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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معنديش حسبة تانية.. رسالة مثيرة من إبراهيم فايق لـ لاعبي منتخب مصر

صدى البلد

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل لقاء الرأس الأخضر في أمم أفريقيا.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، "هنموت نفسنا.. هنأكل النجيلة.. هنقاتل على كل كرة.. هناخد كل الإلتحامات الثنائية.. مش هنفرط في التمريرة بسهولة.. معندناش حسبة تاني غير المكسب.. ٢٦ أسد.. ٢٦ وحش.. ٢٦ راجل بفانلة منتخب مصر.. كلنا وراكم يا رجالة.. ⁧‫كلنا_ورا_منتخب_مصر‬⁩".

تتجه كتيبة منتخب مصر لكرة القدم لخوض المواجهة الحاسمة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم.

تنطلق أحداث هذه المواجهة المهمة في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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