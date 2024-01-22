برنامج "التعليم المدني" يصل مركز شباب حلمية الزيتون بالقاهرة

وصل برنامج "التعليم المدني" إلى مركز شباب حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بمشاركة 50 شابًا وشابة، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

يأتي البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (2022 - 2027)، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.



ويُعد برنامج التعليم المدني تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، ونهجا رائدا تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه يستطيع أن يحمل لواء وطنه إلى الأجيال القادمة، والتركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

كما يهدف البرنامج الي تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.