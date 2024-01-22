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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير فنلندا بالقاهرة: نعمل على جذب اهتمام شركاتنا للاستثمار في مصر

بيكا كوسونين سفير
بيكا كوسونين سفير فنلندا بالقاهرة

 أكد بيكا كوسونين سفير فنلندا بالقاهرة، أن هناك فرصة كبيرة للنمو وتعزيز التعاون في كل من القطاعين العام والخاص في مصر، موضحا أن دور السفارة في القاهرة هو عرض قصص نجاح الشركات الفنلندية وأيضًا محاولة جذب المزيد من اهتمام الشركات الفنلندية للقدوم إلى مصر ليس فقط لبيع منتجاتهم، ولكن أيضًا للاستثمار في مصر. 


جاء ذلك في مؤتمر صحفي للإعلان عن شراكة بين شركة "إتش إم دي" الفنلندية والشركة المصرية لصناعات السيلكون بحضور مساعد وزير الاتصالات للمناطق التكنولوجية المهندس حسام عثمان . 


وأشار سفير فنلندا بالقاهرة - خلال المؤتمر- إلى أن هناك حوالي 250 شركة فنلندية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تبلغ قيمتها السوقية 50 مليار يورو. 


وأكد أن مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي لديهم فرصة جيدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق العالمي تنافسي للغاية. 
 

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