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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة صعبة.. مدرب غينيا الاستوائية: كوت ديفوار ستضغط للفوز وتصدر المجموعة

خوان ميشا
خوان ميشا

يعتزم مدرب منتخب غينيا الاستوائية، خوان ميشا، رفقة أشباله دخول المباراة القادمة أمام منتخب كوت ديفوار، لحساب الجولة الثالثة، ضمن المجموعة الأولى، من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز، بنفس عقلية المباراتين الماضتين، رغم أنها مواجهة حاسمة.

يدرك منتخب غينيا الاستوائية، التحدي الذي ينتظره أمام البلد المضيف، من أجل التأهل إلى ثمن نهائي المنافسة.

ويعلم المدرب، خوان ميشا، أنه سيتعامل مع منافس صعب، ويعتبر أنه من المفيد عدم ممارسة المزيد من الضغط، مثلما قال في الندوة الصحفية التي عقدها قبل المباراة.

وقال المدرب: "ستكون مباراة صعبة للغاية بمعنى أن كوت ديفوار ستضغط للفوز وتكون الأولى أو الثانية في المجموعة. سندخل المباراة بهدوء. لن ننتظر، سنحاول الصعود وسنفاجئهم رغم أنهم سيلعبون في ملعبهم. نعلم أن المنافس لديه الضغط، الضغط سيكون عليهم وليس علينا".

خسرت غينيا الاستوائية أمام كوت ديفوار في مواجهتيها السابقتين في نهائيات كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز. بالنسبة للمدرب الغيني الاستوائي، كانت هذه النتائج أمرا من الماضي ولن تكون مهمة للمباراة القادمة.

وأضاف: "المباريات التي لعبناها أمام كوت ديفوار أصبحت من الماضي. سنلتقي مرة أخرى، كل منتخب يستعد وفقًا للمنافس. لدينا أيضا أسلحتنا، ونحن هنا للتنافس والكفاح مثلما حدث في النسخ الأخرى".

وقال خوان ميشا إن أهم شيء بالنسبة لـ"نزالانغ ناسيونال"، هو الانتقال إلى المرحلة التالية: "بغض النظر عن عدد النقاط".

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