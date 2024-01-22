اجتماع في اتحاد الكرة بشأن منتخب مصر

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن عقد جلسة بين لاعبي منتخب مصر وأعضاء من اتحاد الكرة، حازم إمام وخالد الدرندلي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك :" خالد الدرندلي وحازم إمام عقدا عدة جلسات مع لاعبي المنتخب بعد محاضرة الأمس لتحفيزهم والشد من آزرهم ".



تتجه كتيبة منتخب مصر لكرة القدم لخوض المواجهة الحاسمة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم.

تنطلق أحداث هذه المواجهة المهمة في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.