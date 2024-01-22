50 مليون يورو| مانشستر يونايتد يحاول التخلص من لاعبه ببيعه للدوري السعودي

يسعى مانشستر يونايتد للتخلص من لاعبه أنتوني، من خلال عرضه على أندية الدوري السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب موقع "CaughtOffside"، فإن المان يونايتد يحاول نقل لاعبه أنتوني إلى دوري روشن خلال الشهر الجاري.

ويستهدف مانشستر يونايتد، الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني من بيع أنتوني، بعد غياب التأثير الحقيقي للاعب منذ قدومه من أياكس في 2022.

وكان مانشستر يونايتد قد حسم التعاقد مع أنتوني، بعد صراع مع أكثر من فريق، مقابل 95 مليون يورو.

ولعب أنتوني مع مانشستر يونايتد 66 مباراة، وتمكن من تسجيل 8 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وبات الدوري السعودي، وجهة مفضلة للكثير من النجوم، بفضل التنافسية الكبيرة بين الأندية، خاصة مع وجود كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيما وكانتي وفابينيو وساديو ماني.