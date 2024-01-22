الرئيس الأنجولي يؤكد للبرهان دعم السودان في كل المجالات

تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين رسالة خطية من الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، سلمها له تيتو أنتونيو وزير الخارجية المبعوث الرئاسي للرئيس الأنجولي.

أصدر مجلس السيادة السوداني، بيانا أوضح فيه أن رسالة الرئيس الأنجولي للبرهان تتعلق بسبل تطوير وترقية العلاقات بين البلدين، حيث قدم المبعوث دعوة من الرئيس جواو لورنسو، لرئيس مجلس السيادة السوداني لزيارة أنجولا.

أكد رئيس مجلس السيادة، حرص السودان على توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، معبراً عن شكره للدعوة لزيارة أنجولا.

من جانبه أكد مبعوث الرئيس الأنجولي دعم ووقوف بلاده مع السودان في كل قضاياه، لافتاً إلى مكانه السودان في القارة الأفريقية، مبيناً حرص بلاده على دفع وتطوير العلاقات مع السودان في كافة المجالات.