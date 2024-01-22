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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الهلال الأحمر الفلسطيني للمجتمع الدولي

قطاع غزة
قطاع غزة

أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن قلقه الشديد على سلامة طواقمه في مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس بقطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: “نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية طواقمنا ومقراتنا في خان يونس”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي تستعد في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوافق على طلب جنوب أفريقيا وتصدر أمراً مؤقتاً لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: “إنه بعد الاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وحجج الدفاع الإسرائيلية، ستقرر محكمة العدل الدولية في لاهاي في الأيام المقبلة ما إذا كانت ستوافق على طلب جنوب أفريقيا وتصدر أمراً مؤقتاً لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة”.

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