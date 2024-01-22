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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية: مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء فى الصومال

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، بقصر الاتحادية، والذي رفض خلالها الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا، جاء للتأكيد أن مصر لن تتهاون مع أي تهديد للأمن القومي المصري أو العربي.

وأوضح بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن مصر تتحرك في إطار القومية العربية والتحرك العربي، وأن ما يحدث في المنطقة يهدد الأمن القومي المصري والعربي، لافتا إلي أن الدولة المصرية تسعي دائما إلى استقرار الشعوب العربية والأفريقية مساندتهم، نظرا لدور مصر التاريخي فى حماية أشقائها والحفاظ على مقدراتهم من الطامعين.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مطلع يناير مع الاقليم الانفصالي لاقى معارضة دولية ومصرية وإقليمية وحتى الجامعة العربية، لاتفا إلي أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد له، وأن مصر دائما تقوم بدورها فى حماية اشقائها.

وأضاف النائب خالد بدوي، أن مصر دائما تقوم بدورها فى حماية اشقائها وحل مشكلاتهم ولن تسمح بتهديد الأشقاء فى الصومال.

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