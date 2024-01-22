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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل عناصر من حركة الشباب الصومالية في اشتباكات مع الجيش

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

نفذ الجيش الوطني الصومالي، بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، عملية مخططة في منطقة جوبا السفلى، ما أدى إلى مقتل أربعة من مقاتلي حركة الشباب.

واستهدفت الضربة الاستراتيجية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية، منطقة تبعد حوالي 45 كيلومترا شمال كيسمايو، المركز المؤقت لحكومة جوبالاند الإقليمية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

ويواصل الجيش الصومالي محاربة حركة الشباب، وتمكن من دحرها في عدد كبير من المناطق في إطار وعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالقضاء على الإرهاب المستشري في البلد الواقع في القرن الأفريقي منذ عقود. 

الجيش الصومالي حركة الشباب الإرهابية منطقة جوبا القوات الجوية الأمريكية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

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