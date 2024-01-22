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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلمى عبدالباقي يشارك مع فرقة النهر الفراتي في حفل بساقية الصاوي.. غدا

صدى البلد

يلتقي النجم حلمي عبدالباقي، غدا الثلاثاء لأول مرة مع فرقة النهر الفراتي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو مصطفي مسعد في ساقية الصاوي.

ويقدم حلمي مع الفرقة عدد من اغانية الشهيرة بالإضافة لمجموعة من اغاني التراث ويشارك في الحفل رحاب صالح نجمة برنامج ذا فويس.

ولأول مرة يقوم بالغناء مع الفرقه الملحن تامر كروان ومن نجوم الفرقه يشارك حاتم نور ورابعة وشادي البنان وأحمد جوده وياسمين وأحمد حماده، ويشارك الفرقة الشاعر محمد الفراتي مؤسس الفرقة بمجموعة من قصائده الشعرية .

ويطرح النجم الكبير حلمي عبد الباقي، بعد أيام قليلة، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بلا عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددًا من المفاجآت.

ويعيش النجم حلمى عبد الباقى حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقى إنه اتجه للتعاون مع مجموعة من الشباب قائلاً: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".

حلمى عبد الباقى

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