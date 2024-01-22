لا يستحق ما يحدث..مدرب الجزائر يدافع عن محرز ويؤكد صعوبة لقاء موريتانيا

أعرب جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، عن اعتقاده أن فريقه يواجه وضعية تحتم عليه الفوز أمام موريتانيا، غدا الثلاثاء، في الجولة الختامية لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار ٢٠٢٣.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة موريتانيا ستكون حاسمة لكلا المنتخبين، وبالتالي أعتقد أن المهمة ستكون شاقة لكلينا وليس فقط للجزائر".

وتابع بلماضي: "أرى أن فريقي استعد بشكل جيد، صحيح أننا خضنا مباراتين شاقتين للغاية في أجواء مناخية صعبة، لكننا جاهزون للمباراة بنسبة 100/100، وسنفوز بإذن الله".

وأضاف: "لا يجب أن ننسى أنه من أصل 24 منتخبا، هناك فقط 2 ضمنا تأهلهما إلى الدور المقبل، وبالتالي المستوى متقارب في دور المجموعات، والأهم بالنسبة لنا هو الفوز للتأهل".

واستكمل: "لقد عملنا كثيرا خلال معسكري الجزائر، وتوجو، خاصة من الناحية البدنية، لأننا ندرك ضرورة الإعداد جيدا من هذه الناحية، سندخل بكامل الاحترام لموريتانيا ولكن يجب أن نتحلى بالثقة، حتى نواصل مشوارنا في البطولة".

وأشار: "نحن دائما نلعب تحت الضغط، ومن لا يعرف الجزائر قد يقول عكس ذلك، وحتى أكون واضحا من لا يتحمل الضغط لا يمكنه أن يفعل أي شيء في بطولات كهذه".

كما كشف بلماضي، عن غياب الثنائي إسماعيل بن ناصر، ورامي بن سبعيني أمام موريتانيا، متمنيا في الوقت ذاته ألا يكون فريقه ضحية للأخطاء التحكيمية.

واستكمل: "لقد رأينا فيديوهات مباراة بوركينا فاسو، والأخطاء التحكيمية التي حرمتنا من الفوز، ربما اليوم نحن في وضعية معقدة بسبب ذلك، وبالتالي يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم".

وتابع: "لا يعقل أن تمنح تقنية الفار ركلتي جزاء لمنافسينا، ويرى نصف كعب ماندي في هدف كوناتي، ولا يرى الخطأ الذي ارتكب على بونجاح داخل منطقة العمليات".

وواصل: "سنفتقد لاعبين مهمين أمام موريتانيا، وهما بن سبعيني، وبن ناصر، ولكن لدينا البدائل الجاهزة، فنحن نضم في صفوفنا لاعبين دوليين جاهزين لتحقيق الانتصار".

واختتم: "رياض محرز لا يستحق ما يحدث له، صحيح أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب في المباراتين الماضيتين، لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا، ولا أعلم إن كان سيشارك منذ البداية أم لا".