مهاجم فلسطين: نسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بأمم آسيا

أعرب تامر صيام، مهاجم منتخب فلسطين، عن أمله في تحقيق إنجاز تاريخي لبلاده عندما يلاقي "الفدائي" نظيره من هونج كونج، غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا المقامة في قطر.

وقال "صيام"، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "أتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا لنحقق إنجازا تاريخيا للكرة الفلسطينية بالتأهل للدور الثاني لكأس آسيا لأول مرة".

وحذر المهاجم الفلسطيني: "لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب هونج كونج"، مشيرا إلى أن الفريق قدم أداء جيدا أمام الإمارات في الجولة الماضية ولكنه اكتفى بالتعادل.

وأكد تامر صيام أيضا أهمية الدعم الجماهيري، قائلا: "وجود جماهيرنا في المدرجات يحفزنا على تحقيق الأفضل وأشكرهم على مساندة منتخب فلسطين بكل قوة منذ المباراة الأولى".

يذكر أن منتخب إيران يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد فوزين على فلسطين 4 / 1 وهونج كونج 1 / صفر ليضمن تأهله للدور الثاني.

وفي المركز الثاني يحل منتخب الإمارات برصيد 4 نقاط ثم منتخب فلسطين بنقطة واحدة وهونج كونج بلا رصيد.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.