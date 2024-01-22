مدافع أستراليا: مواجهة أوزبكستان صعبة لحسم الصدارة

أكد هاري سوتار، مدافع منتخب أستراليا، تطلعه لمواصلة تقديم عروض قوية، أمام أوزبكستان في مواجهة حسم الصدارة، غدا الثلاثاء، على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا.

ويكفي منتخب أستراليا الخروج بنتيجة التعادل، من أجل التربع على صدارة المجموعة، في حين يحتاج المنتخب الأوزبكي إلى تحقيق الفوز للظفر بالصدارة.

وقال سوتار: "من المتوقع أن تكون المواجهة أمام أوزبكستان بمثابة معركة بدنية.. نأمل أن نكون على مستوى الحدث، وأن نقدم أنفسنا من جديد بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية، كما يجب أن نحافظ على نظافة شباكنا، وعدم السماح للفريق المنافس في أن يتسبب لنا بالأضرار".

وأضاف: "المنتخب الأوزبكي يمتلك بعض المهاجمين المميزين، وبصفتي كلاعب مدافع دائما ما أرصد مهاجمي المنتخبات الأخرى قبل المباريات، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإيقافهم".

وتابع: "لدي ذكريات جميلة على استاد الجنوب، حيث واجهنا منتخب الدنمارك وتفوقنا عليه في نهائيات كأس العالم.. لقد كانت تلك لحظات رائعة، نأمل أن تتكرر أمام أوزبكستان في لقاء الغد، وتقديم ما في وسعنا من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، وتعزيز صدارتنا لفرق المجموعة".