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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية.. توقف الحركة المرورية على الزراعي السريع بسبب تصادم سيارة نقل.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهد الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية توقف الحركة المرورية بسبب تصادم سيارة نقل محملة بالزجاج على الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق منطقة سنديون دائرة مركز قليوب، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لرفع آثار الحادث الذي عطل حركة المرور في الاتجاهين جارية.
وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، قد تلقت بلاغاً يفيد حادث تصادم سيارة نقل على طريق شبرا الخيمة - بنها الزراعي وسقوط حمولة السيارة على الطريق.
وإنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أن حمولة السيارة زجاج وتوقفت حركة الطريق، بنطاق منطقة سنديون دائرة مركز قليوب، وجارى رفع الحمولة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
ولم يسفر الحادث حتى الآن عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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السريع الحركة المرورية حادث تصادم سيارة نقل توقف الحركة المرورية الطريق الزراعى السريع

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