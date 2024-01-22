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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: التعديات على أراضي الدولة بالبناء المخالف يشكل إهدارًا للثروة القومية

محافظ الدقهلية، الدكتور
محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار

أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف تشكل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم "الاثنين"، مع قيادات مركزي ميت غمر والسنبلاوين ومسئولي قطاعات السكة الحديد والطرق؛ لبحث معوقات تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي التابعة لهما.


ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بأهمية قيام الوحدات المحلية لمركزي ميت غمر والسنبلاوين وقطاعي الطرق والسكة الحديد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ إزالة التعديات في إطار أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والقيام باسترداد الأراضي المتعدي عليها.

وحضر الاجتماع أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب والرئيس السابق لمركز ومدينة السنبلاوين، وأنور زغلول رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ومحمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروة، والرئيس السابق لمركز ومدينة ميت غمر، ومحمد هاشم رئيس هيئة الطرق بالدقهلية، ومحمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، ومديري الأملاك بقطاع السكة الحديد شرق بالزقازيق والسكة الحديد وسط بطنطا.

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