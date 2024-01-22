الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات ضد كتائب حزب الله العراقية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين فرض عقوبات ضد كتائب حزب الله، الموجودة في العراق.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر: " تقرر إدراج شركة طيران عراقية ومديرها التنفيذي وثلاثة أفراد وشركة تدعم كتائب حزب الله".

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية "نحن ملتزمون بكشف واتخاذ الإجراءات ضد أولئك الذين يسيئون استخدام اقتصاداتهم ويشاركون في أنشطة غير قانونية لدعم الجماعات التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة".

يأتي ذلك في ظل التصعيد الجاري بين الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، والقوات الأمريكية حيث تتعرض قواعد التحالف الدولي لهجمات متقطعة بين الحين والآخر، في ظل التوتر الجاري في البحر الأحمر وشن الميليشيات الحوثية ضربات السفن المارة بالبحر الأحمر.