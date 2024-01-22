محافظ البحر الأحمر يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بمناسبة العيد القومي

افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، اليوم الإثنين، عددا من المشروعات الخدمية ووضع حجر الأساس لأحد المشروعات السياحية بمدينة الغردقة فى إطار الإحتفالات بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر تزامنا مع الذكرى 54 لمعركة شدوان والتي تحتفل بها المحافظة في 22 يناير من كل عام.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم- أن المحافظ افتتح 3 مدارس جديدة هي مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي، ومدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي، ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية باجمالي 82 فصلا دراسيا.



كما قام المحافظ بوضع حجر الأساس لأحد المشروعات السياحية الجديدة بطاقة فندقية 1200 غرفة سياحية علي 45 ألف متر مربع والتي توفر قرابة 3 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب.