عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة اختياره شخصية معرض الكتاب.. مكتبة الإسكندرية تستعرض أرشيف سليم بك حسن

صدى البلد

تستعرض مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، أرشيف سليم بك حسن رائد علم المصريات وأحد فرسان الجيل الأول من المصريين الذين عملوا في علم المصريات والحفائر، ويعد من أول من وضع أسس علم الحفائر وإدارة المواقع التراثية.


ويعد مشروع توثيق أرشيف سليم بك حسن أحد مشروعات مكتبة الإسكندرية الرائدة في توثيق التراث الوثائقي وإتاحته للمتخصصين والدارسين والجمهور ليفتح مجالات للبحث والتنوير، حيث يتكون الأرشيف من 3120 وثيقة متنوعة من مخطوطات كتبت بخط يد الدكتور سليم حسن بالعربية والإنجليزية والفرنسية وصور فوتوغرافية وخرائط تتناول عددا من الموضوعات الرئيسية، منها: حفائره في هضبة الجيزة من عام 1929-1939 ولمدة 10 مواسم حفائر كشف خلالها عما يزيد عن 100 مصطبة في الجبانة الشرقية بالجيزة، من بينها الباب الوهمي لباسششت، وهي طبيبة من الدولة القديمة والمجموعة الجنائزية للملكة خنتاكوس، وحفائره في سقارة خلال موسم حفائر 1937-1938، ويحتوي الأرشيف أيضاً على مخطوطة سليم حسن الخاصة بنشر حفائره لكشفه الطريق الصاعد لهرم ونيس.


ويضم الأرشيف أيضا عددا من الموضوعات الرئيسية ذات قيمة علمية وثقافية ثرية، وتجسد دور المصريين في إنقاذ التراث الإنساني والمصري بالنوبة وتقرير سليم بك حسن عن إنقاذ آثار النوبة، والذي يعد وثيقة المشروع الرئيسية التي اعتمدت عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في حملتها الكبرى والرائدة لإنقاذ آثار النوبة.


ويضم الأرشيف مجموعة نادرة من توزيع الموارد البشرية وفرق العمل وأساليب التوثيق المستخدمة، والتي خطها سليم حسن باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، واضعًا منهجًا مصريًا يحتذى به في التخطيط للمشروعات التراثية الكبرى، بالإضافة إلى عدد من الأبحاث الخاصة بالدكتور سليم حسن كتلك التي تتناول نصوص معركة قادش، وقاموسا لأسماء المدن المصرية القديمة.


يذكر أن الأرشيف عرض بمعرض جرونوبل عام 2004 على هامش اجتماعات اليونسكو بفرنسا، وأقيمت عدة معارض له منها معرض استمر لأسبوعين بمكتبة الإسكندرية عام 2015، وكذلك معرض بالمتحف المصري عام 2016، ومعرض بالمتحف القومي للحضارة المصرية بحضور أسرته في سبتمبر 2023. 


وكان قد تم حصر ونشر الأرشيف على قاعدة بيانات أرشيفات علماء المصرية بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية عام 2015، ونشرت أوراق بحثية خلال الدراسات التي تمت على الأرشيف خلال عميات التصنيف والرقمنة، ومنها مؤتمر التراث الدولي بجامعة المنيا عام 2013.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

أعنف المعارك.. جيش الاحتلال يدفع بـ4 ألوية للهجوم على خان يونس

عرضوها في الكنيست.. فيديو يظهر سرقة آثار من غزة

وزير الاتصالات: 6.2 مليار دولار صادرات مصر الرقمية فى 2023

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعمل على تعطيل مساعي بايدن في غزة

احتيال وتجسس.. حماس تحذر من صفحة مزورة تطلب تبرعات باسم الحركة |تفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في خان يونس بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

سهلة جدا.. طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط

بيع أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في مزاد علني.. تفاصيل وصور

كإنها بنتها.. صور إلهام شاهين مع ابنة شقيقتها| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ