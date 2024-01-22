وزير الرياضة يفتتح المقر الـ11 للمساحات الآمنة للسيدات والفتيات بمركز شباب المعادي الجديدة

افتتح وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي، مشروع المساحات الآمنة بمركز شباب المعادي الجديدة، وهي المساحة الـ11 ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والسفارة السويسرية بالقاهرة.



وثمّن الدكتور أشرف صبحي، في كلمته بمناسبة الافتتاح، أهمية برنامج المساحات الآمنة وأهدافه الإنسانية المتنوعة، الذي يأتي ضمن حرص القيادة السياسية على دعم المغتربات والوافدات واحتواء كل من يلجأ إلى مصر، ونشر آفاق التنمية في شتى المجالات لأكثر من دولة عربية شقيقة، مشيراً إلى مشاركة الوزارة في ذلك الأمر من خلال حزمة برامج يتم تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية.



ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وسفارة دولة سويسرا؛ بهدف دعم وتشغيل 11 مساحة آمنة داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات.



حضر افتتاح البرنامج جيرمان حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفاليري ليتشي مدير مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية بالقاهرة، وإسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.



ويضم المشروع 11 مساحة آمنة للسيدات والفتيات وهي: (العاشر من رمضان، ومركز شباب الشمس، ومركز شباب الزهور، ومركز شباب العبور، ودمياط الجديدة، ومركز شباب أرض اللواء، ومركز شباب الشيخ زايد، ومركز شباب بدر أسوان، ومركز شباب الحصايا أسوان، ومركز شباب النصر بالإسكندرية ومركز شباب المعادي الجديدة).



وتتنوع أنشطة المساحات الآمنة لتشمل التوعية ضد العنف القائم على النوم الاجتماعي ورفع الوعي بالصحة الإنجابية والدعم النفس اجتماعي والتدريبات الحرفية والتوعية ضد الممارسات الضارة والتمكين الاقتصادي وإدارة الحالة).



ويضم المشروع الاستجابة الطارئة للأزمة السودانية، التي شملت 11 مساحة آمنة، حيث يتم تكثيف الخدمات المقدمة وتزويدها بخدمات توزيع حقائب الحماية الأساسية التي تشمل أدوات النظافة الأولية، وخدمات إدارة الحالة والخدمات الطبية.

