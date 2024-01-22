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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يناقش سبب انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن غزة

غزة
غزة

تساءل عدد من المواطنين عن أسباب انقطاع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة للمرة الـ 10 منذ 7 أكتوبر بسبب العدوان الإسرائيلي، وأجاب موقع صدى البلد عن هذا التساؤل من خلال التواصل مع المتخصصين أعضاء لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب.

 

مبدأ الإبادة الجماعية

أدان يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استمرار وتصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع جميع الاتصالات والانترنت والمياه والكهرباء عن الفلسطينيين وتدمير المستشفيات، قائلا:" جرائم اسرائيل تؤكد مبدأ الإبادة الجماعية".

وقال “الكدواني” لـ"صدى البلد"، إن كل الجرائم التى تقوم بها اسرائيل ضد غزة جرائم ضد الانسانية ومرفوضة تماما، لافتا الى أن سبب قطع الاتصالات والانترنت فى هذا التوقيت بالخصوص هو عزل غزة عن العالم واستكمال ارتكاب الجرائم الإسرائيلية فى الظلام دون ان يشعر احد بهم، حيث ان الفترة الماضية شهدت قتل اكثر من 15 الف شهيد واصابة عشرات الالاف من المصابين من قطاع غزة دون رحمة.

ومن جانبها، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في بيان لها: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر؛ بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع".

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات خدمة NetBlocks، أن قطاع غزة يعاني أطول فترة انقطاع لـ الإنترنت حيث أظهرت البيانات أن انقطاع الإنترنت في غزة قد تجاوز الآن 96 ساعة.

وكتبت NetBlocks عبر منصة إكس: "أظهرت القياسات المباشرة أن انقطاع الإنترنت في قطاع غزة قد تجاوز الآن 96 ساعة؛ ويعد هذا الانقطاع هو أطول انقطاع مستمر للإنترنت على الإطلاق منذ بداية الصراع، حيث لم يتمكن معظم السكان من الاتصال بالعالم الخارجي منذ 12 يناير".

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