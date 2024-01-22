هل تمنع «الهيئة العامة» بعض الإصدارات بمعرض الكتاب 2024 ؟.. فيديو

تحدث الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال بهي الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصر تحفل بأكبر عدد من دور النشر على المستوى العربي، وهذه الدور تعمل طوال العام من أجل أن تقدم عناوين جديدة ومن أجل أن تقدم انتاجها في معرض القاهرة الدولي للكتاب".

وأشار إلى أن معرض الكتاب 2024 يشهد مشاركة نحو 1200 دار نشر هذا العام، لافتا إلى أن أبرز الكتب الحديثة التنويرية هذا العام مثل سلسلة «حكايات النصر»؛ التي توثق كل أحداث وبطولات نصر حرب أكتوبر 1973، موضحا أن سلسلة أدباء القرن الـ20 تشهد إصدارات للكاتب أحمد لطفي السيد، بالإضافة إلى مجموعة من السلاسل للأديب طه حسين أيضا.

وأضاف: "المعرض سيضم مجموعة كبيرة من الأدباء والكتاب والروائيين الجدد الذين تقدمهم الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الثقافة حتى تكون مؤسسات الدولة صانعة وحاضنة للكاتب".

وأوضح: "معرض الكتاب ليس سوقا لبيع الكتاب فقط، وإنما ساحة ثقافة فكرة إبداعية ويتميز بهذا الزخم طوال تاريخه منذ إنشائه حتى هذه اللحظة"، مضيفا: "هذا العام عندما نختار سليم حسن عالم المصريات ليكون شخصية المحور فلابد أن يكون هناك محور في الندوات عن الحضارة المصرية التي تقدم بشكل جديد إلى زوار المعرض، تحت محور كبير اسمه الخروج إلى النور".

واسترسل الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب:" سيكون هناك كتاب من إسبانيا وفنزويلا وألمانيا فضلا عن العديد من الكتاب الكبار"، موضحا: "مصر تتميز بين دول العالم بأنها ساحة لحرية الفكر والإبداع وحال كان هناك ما يخل بأي ثوابت وطنية لا يتم عرضه، لكن مصر ساحة الكتب التنويرية الثقافية، والدورات السابقة أثبتت أهمية معرض القاهرة للكتاب".