عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب موريتانيا: نسعى بكل قوة لإقصاء الجزائر من أمم إفريقيا

مدرب موريتانيا
مدرب موريتانيا

أكد أمير عبده، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، على أنه سيحاول بكل قوة التغلب على منتخب الجزائر وإقصاءه من كأس أمم إفريقيا مساء الغد.

ويواجه منتخب موريتانيا نظيره منتخب الجزائر في الجولة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا مساء الغد، الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة.

وتحدث أمير عبده خلال المؤتمر الصحفي: "قد يكون منتخب الجزائر أفضل منا، لكن بتقديم أداء جماعي قوي يمكننا صنع الفارق والتفوق عليهم".

واستمر مدرب موريتانيا: "أهدافنا مختلفة عن الجزائر، هم يبحثون عن اللقب بينما نبحث نحن عن فوزنا الأول في أمم أفريقيا".

وأضاف أمير عبده قائلًا: "مازال لدينا أمل في التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا وسنحارب عليه بالفوز على الجزائر".

واختتم أميره عبده تصريحاته: "في النسخة الماضية حينما كنت مدربًا لجزر القمر كنت في الموقف نفسه وقمت بإقصاء منتخب غانا خارج البطولة، وسأحاول تكرار ذلك مع الجزائر غدًا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

موضوعات متعلقة

قبل حسم التأهل| ضربة قوية لمنتخب الأردن قبل مواجهة البحرين بأمم آسيا

نادي أمانة بغداد يعلن التعاقد مع نجم بلدية المحلة

تشكيل كوت ديفوار وغينيا الإستوائية بأمم إفريقيا

مدافع أستراليا: مواجهة أوزبكستان صعبة لحسم الصدارة

مهاجم فلسطين: نسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بأمم آسيا

المغربي مزراوي يرفض مغادرة أمم إفريقيا لاستكمال علاجه في بايرن ميونيخ

لا يستحق ما يحدث..مدرب الجزائر يدافع عن محرز ويؤكد صعوبة لقاء موريتانيا

ضرورة| الشباب السعودى يكثف مفاوضاته للتعاقد مع مورينيو

ترشيحاتنا

لأول مرة .. نتنياهو يعلن سبب رفض إسرائيل وقف الحرب علي غزة

قيادي في حماس: نصف مليون فلسطيني في شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعا

قطر بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الصين في أمم آسيا

قرار عاجل لـ وزير العدل بإنشاء عدد من المحاكم والنيابات في الفرافرة

تنسيق عربي أوروبي لحل الدولتين.. الاعلان عن مؤتمر سلام خاص بالشرق الأوسط

وزير الخارجية الأسبق: الشرق الأوسط يعاد تغييره بقوة بتعدد نزاعاته السياسية والعسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الماء.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

بالبجامة.. زينة بإطلالة منزلية تشعل السوشيال ميديا| شاهد

عرضوها في الكنيست.. فيديو يظهر سرقة آثار من غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ