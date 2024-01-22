مدرب موريتانيا: نسعى بكل قوة لإقصاء الجزائر من أمم إفريقيا

أكد أمير عبده، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، على أنه سيحاول بكل قوة التغلب على منتخب الجزائر وإقصاءه من كأس أمم إفريقيا مساء الغد.

ويواجه منتخب موريتانيا نظيره منتخب الجزائر في الجولة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا مساء الغد، الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة.

وتحدث أمير عبده خلال المؤتمر الصحفي: "قد يكون منتخب الجزائر أفضل منا، لكن بتقديم أداء جماعي قوي يمكننا صنع الفارق والتفوق عليهم".

واستمر مدرب موريتانيا: "أهدافنا مختلفة عن الجزائر، هم يبحثون عن اللقب بينما نبحث نحن عن فوزنا الأول في أمم أفريقيا".

وأضاف أمير عبده قائلًا: "مازال لدينا أمل في التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا وسنحارب عليه بالفوز على الجزائر".

واختتم أميره عبده تصريحاته: "في النسخة الماضية حينما كنت مدربًا لجزر القمر كنت في الموقف نفسه وقمت بإقصاء منتخب غانا خارج البطولة، وسأحاول تكرار ذلك مع الجزائر غدًا".