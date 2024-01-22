وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل دولة خارجة عن القانون

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن هناك محاولات لتغيير الشرق الاوسط بالقوة بتعدد النزاعات السياسية والعسكرية وتداعيات تلك الاحداث، وتجاوزت منطقة الشرق الاوسط وأصبحت على حافة انفلات اقليمي يهدد السلم العالمي وهو ما نشاهده في سوريا ولبنان والبحر الاحمر.

وأشار فهمي في ندوة بنقابة الصحفيين إلى أن العالم العربي يتعرض للتهميش والتفتيت دوليا ومحاولات للهيمنة اقليميا والاهمال والسلبية عرييا، وعلى العرب تبني استراتيجية لتأمين تعدد خياراتهم الدولية وبناء قدراتهم الذاتية ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتأمين البدائل لمواجهة الازمات.

وتابع: على العرب كذلك الاسهام في تشكيل الشرق الاوسط الجديد بالفكر حتى لا يفرض عليهم بشكل يتناقض مع المصالح العربية.

وأكد وزير الخارجية المصري الأسبق أنه يؤيد السلام الشامل في الشرق الاوسط وأتمنى ان يتعايش كل شعوب المنطقة عرب وغير عرب وأن ينتهي العنف والعنف المضاد وهو ما يتحقق بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي وفقا لمبادرة السلام العربية عام ٢٠٠٢ فلن يتحقق السلام بفرض الامر الواقع.

وشدد فهمي على أن اسرائيل دولة خارجة على القانون وترجح القوة في كافة ممارساتها ولها خطط متواصلة ضد الاراضي الفلسطينية إما بالتهجير القسري او من خلال المستوطنات وهي سياسات مرفوضة عربيا ومصريا.