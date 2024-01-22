نبيل فهمي: رئيس وزراء إسرائيل غير مؤهل للدخول في مفاوضات سلام

أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، تأييده للسلام الشامل في الشرق الأوسط وفقا للقرارات الدولية وتعايش الجميع في سلام، وهو ما يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الوزير خلال الندوة التى عقدتها نقابة الصحفيين مساء اليوم ، أنه لن يتحقق السلام لأي طرف بفرض الأمر الواقع أو تغليب القوة على القانون ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته.

وأشار فهمى إلى أنه في هذا السياق يجب الشروع في مختلف المحافل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، مشددا على أن رئيس وزراء إسرائيل غير مؤهل للدخول في مفاوضات للسلام، فضلا عن اتخاذ أعضاء حكومته مواقف هدامة وغير مشروعة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة على الساحة العربية والاقليمية في اطار تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة.

أدار الندوة حسين الزناتي وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة، وشارك فيها نقيب الصحفيين خالد البلشي.

وبدأت الندوة بدقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

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