المصريين الأحرار يستحدث لجنة الحرف اليدوية.. ويكلف الجنايني برئاسة أعمالها

أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارا حمل رقم 3 لسنة 2024 باستحداث لجنة الحرف الصناعة اليدوية مركزيًا ووجهت أمناء المحافظات بإعداد فريق ولجان فرعية تعمل بهذا الشأن، وصدق الدكتور عصام خليل رئيس الحزب علي القرار.

جاء ذلك بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته؛ والنظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار، كما تضمن القرار تكليف محمود احمد محمود احمد الجناينى قائم بأعمال رئيس لجنة الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.

ويأتي ذلك في إطار إسهامات الحزب للحد من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتدعيم الحرف اليدوية واعادة الروح المنتجة للاسرة المصرية حيث يرنو الحزب لرفع درجات الانتاجية وتعزيز قدرات ومهارات الشباب وكسب خبرات جديدة وتنمية رواد الأعمال والحرف.