علاء فاروق يكشف دور البنك الزراعي في مشروعات حياة كريمة.. فيديو

تحدث علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، عن دور البنك الزراعي المصري في مشروعات حياة كريمة، مؤكدا أن البنك له دور أساسي في مشروعات حياة كريمة.

وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تم إصدار نحو 500 كارت معاشات و2.3 كارت ميزة ضمن مشروعات حياة كريمة".

أضاف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري،: "تم تطوير أكثر من 200 فرع بنكي في قرى حياة كريمة، فضلا عن ضخ نحو 640 مليون جنيه ضمن قوافل البنك في مبادرة باب رزق، والتي استحوذت السيدات عليها بنحو 65%"، مشير إلى أن هناك 44 ألف عميل استفادوا من القروض، ووصلت نسبة التعثر إلى أقل من 3%.



وأوضح: "تم تعيين 4500 موظف جديد من أهالي الريف المصري، لأن الموظف يتعامل مع أهله في الريف ويعرف ثقافتهم"، موضحا: "كان من المهم عودة الثقة للبنك الزراعي بعدما كان فقد المصداقية مع العملاء".

تابع: "نقدم سلفة قصب السكر بقيمة تصل لـ23 ألف جنيه للري التقليدي و27 ألف للري الحديث، ونركز على الزراعات التعاقدية وتمويل رؤوس الماشية؛ لتوفير فرص عمل للأهالي في القرى المصرية.

أعلن فاروق أنه تم فتح مستندات بـ 200 مليون دولار في 2023 ، ونسبة 92% من هذا الرقم من خدمات البنك، ولأول مرة يتم فتح منفذين للبنك الزراعي بالمطارات.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي وصلت 78.8 مليار جنيه، لتتخطى رقم 34 مليار عام 2020، ونسبة التعثر لا تتخطى 3%.

