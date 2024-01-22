عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء فاروق يكشف دور البنك الزراعي في مشروعات حياة كريمة.. فيديو

علاء فاروق
علاء فاروق

تحدث علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، عن دور البنك الزراعي المصري في مشروعات حياة كريمة، مؤكدا أن البنك له دور أساسي في مشروعات حياة كريمة.

txt

البنك الزراعي: نمول صغار المزارعين والمربين لتشجيعهم على تربية الأبقار عالية الإنتاجية|فيديو

txt

البنك الزراعي: نقدم قروضا ميسرة للريفيات لزيادة الإنتاج وعمل مشروعات.. فيديو

وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تم إصدار نحو 500 كارت معاشات و2.3 كارت ميزة ضمن مشروعات حياة كريمة".

أضاف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري،: "تم تطوير أكثر من 200 فرع بنكي في قرى حياة كريمة، فضلا عن ضخ نحو 640 مليون جنيه ضمن قوافل البنك في مبادرة باب رزق، والتي استحوذت السيدات عليها بنحو 65%"، مشير إلى أن هناك 44 ألف عميل استفادوا من القروض، ووصلت نسبة التعثر إلى أقل من 3%.

وأوضح: "تم تعيين 4500 موظف جديد من أهالي الريف المصري، لأن الموظف يتعامل مع أهله في الريف ويعرف ثقافتهم"، موضحا: "كان من المهم عودة الثقة للبنك الزراعي بعدما كان فقد المصداقية مع العملاء".

تابع: "نقدم سلفة قصب السكر بقيمة تصل لـ23 ألف جنيه للري التقليدي و27 ألف للري الحديث، ونركز على الزراعات التعاقدية وتمويل رؤوس الماشية؛ لتوفير فرص عمل للأهالي في القرى المصرية.

أعلن فاروق أنه تم فتح مستندات بـ 200 مليون دولار في 2023 ، ونسبة 92% من هذا الرقم من خدمات البنك، ولأول مرة يتم فتح منفذين للبنك الزراعي بالمطارات.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي وصلت 78.8 مليار جنيه، لتتخطى رقم 34 مليار عام 2020، ونسبة التعثر لا تتخطى 3%.
 

علاء فاروق البنك الزراعي الإعلامية عزة مصطفى البنك الزراعي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

ترشيحاتنا

جماعات إرهابية.. إيران تكشف تفاصيل الهجوم على إقليم كردستان العراق

لأول مرة .. نتنياهو يعلن سبب رفض إسرائيل وقف الحرب علي غزة

قيادي في حماس: نصف مليون فلسطيني في شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعا

قطر بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الصين في أمم آسيا

قرار عاجل لـ وزير العدل بإنشاء عدد من المحاكم والنيابات في الفرافرة

تنسيق عربي أوروبي لحل الدولتين.. الاعلان عن مؤتمر سلام خاص بالشرق الأوسط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الماء.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

بالبجامة.. زينة بإطلالة منزلية تشعل السوشيال ميديا| شاهد

عرضوها في الكنيست.. فيديو يظهر سرقة آثار من غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ