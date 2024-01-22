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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأوكرانية ديانا ياستريمسكا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

صدى البلد

تمكنت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، اليوم، من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين دون مقابل بواقع (7 - 6 و6 - 4) ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

وستلتقي ياستريمسكا في دور الثمانية مع التشيكية ليندا نوسكوفا، المتأهلة إلى هذا الدور على حساب الأوكرانية الأخرى إيلينا سفيتولينا بعد انسحاب الأخيرة بسبب إصابة في الظهر.

كما تأهلت الروسية آنا كالينسكايا، غير المصنفة، للمرة الأولى في مسيرتها إلى دور الثمانية عقب فوزها على الإيطالية جازمين باوليني بمجموعتين دون رد (6 - 4 و6 - 2).

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