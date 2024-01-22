محافظ الدقهلية: الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديا

أكد محافظ الدقهلية أيمن مختار، أن مشروع تخطيط الواجهة المائية لمدينة المطرية يجري تنفيذه طبقا لمخطط تفصيلي لعدد 9 قطع أراض مكتسبة من انشاء الحزام الآمن لبحيرة المنزلة، بهدف إنشاء مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لخدمة أبناء مراكز المطرية والمنزلة والجمالية.



وأوضح المحافظ -خلال اجتماع موسع مع اعضاء اللجنة المشرفة علي تطوير بحيرة المنزلة اليوم الاثنين- أن المشروعات المستهدفة تشمل إنشاء (كورنيش على البحيرة بطول 3 كم، مرسى لمراكب الصيد، محطة لتموين السيارات، سوق حضاري للأسماك والخضر والفاكهة، مجمع مواقف، مناطق ترفيهية ومسطحات خضراء، ورش لصناعة مراكب الصيد، مصانع ثلج، مصانع لمستلزمات الصيد بكافة أنواعها).



وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإعادة تأهيل وتطوير كافة البحيرات لتنمية الثروة السمكية وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات قومية على البحيرات لخدمة الصيادين والمواطنين وإتاحة متنفس ترفيهي على هذه البحيرات.



وقال إن المشروع يساهم في إتاحة فرص عمل للشباب سواء داخل البحيرة من خلال ممارسة مهنة الصيد أو من خلال العمل في المشروعات الخدمية التي سيتم إنشاؤها، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات حقيقة بالشراكة مع الدولة للدفع بعجلة الإنتاج لخدمة الصيادين.



وأضاف المحافظ أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية على المستثمرين بنظام الشراكة وحق الانتفاع لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين علي الاستثمارات في مجال التصنيع.

وتابع المحافظ أن الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديا والنهوض بأسرهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسر والأفراد في هذا المجتمع المحلي.