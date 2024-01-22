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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: تقديم تيسيرات وتسهيلات لدعم ذوي الهمم

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم، تقديم المحافظة المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع، مؤكدا أن هناك اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية.

جاء ذلك خلال تكريم محافظ شمال سيناء اليوم، الاثنين، مدير المدرسة الفكرية وعدد من العاملين في المدرسة لجهودهم وتفانيهم في العمل، بجانب تكريم طالبة من المدرسة لتفوقها في الدراسة، وذلك في حضور الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.


كما تفقد المحافظ مختلف أقسام المدرسة وخاصة المطعم وغرفة التكامل الحسي وغرفة المنتسوري وغيرها من الغرف الخاصة بطلاب المدرسة الفكرية، مشيدا بالجهد المبذول من القائمين بالعمل في المدرسة الفكرية، وتقديم الخدمات المتنوعة لطلبة المدرسة الفكرية، مقررًا تكريم عدد من العاملين بالمدرسة.
 

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