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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"هل أخبر خطيبي بعيوبي الصحية؟".. عالم أزهري يجيب

الخطوبة
الخطوبة

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال متصلة حول إنها "مخطوبة ولديها عيوب صحية فهل تصرح بها لخطيبها أم تتكتم عليها؟".

وقال العالم الأزهري، في تصريح له، "الأمراض قسمان، أحدهما بسيطة زى أني عصبي وبخيل، أو مش بعرف أطبخ، ودى يمكن الإنسان يحاول يعالج العيوب دى، ويشتغل على نفسه".

وتابع: "النوع الثاني هو الأمراض المنفرة والمعدية، يعنى فى مرض خطير، مش بخلف عندى مشاكل منفرة وتعجزية، وتؤثر على الطرف الآخر، لازم نخبر الطرف الآخر بها حتى يعرف ويختار هل يستمر ولا يمتنع عن استمرار الزواج".

الشيخ أبو اليزيد سلامة علماء الأزهر الشريف مرض مرض خطير معدية

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