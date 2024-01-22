"هل أخبر خطيبي بعيوبي الصحية؟".. عالم أزهري يجيب

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال متصلة حول إنها "مخطوبة ولديها عيوب صحية فهل تصرح بها لخطيبها أم تتكتم عليها؟".

وقال العالم الأزهري، في تصريح له، "الأمراض قسمان، أحدهما بسيطة زى أني عصبي وبخيل، أو مش بعرف أطبخ، ودى يمكن الإنسان يحاول يعالج العيوب دى، ويشتغل على نفسه".

وتابع: "النوع الثاني هو الأمراض المنفرة والمعدية، يعنى فى مرض خطير، مش بخلف عندى مشاكل منفرة وتعجزية، وتؤثر على الطرف الآخر، لازم نخبر الطرف الآخر بها حتى يعرف ويختار هل يستمر ولا يمتنع عن استمرار الزواج".