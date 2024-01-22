صدمة أوروبية من خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى جزيرة صناعية

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية وفق مصدر دبلوماسي، عن صدمة في أوروبا جراء أفكار ومخططات التهجير الصهيونية للفلسطينيين من أرضهم.

ذكرت صحيفة الجارديان أن المقترح الإسرائيلي بإيواء الفلسطينيين بجزيرة صناعية أثار فزع وصدمة وزراء خارجية أوروبيين.

وفي ظل سعي الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته لإنشاء دولة فلسطينية على أساس أنها السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، فوجئ المشاركون باقتراح اسرائيل بناء جزيرة للفلسطينيين في عرض البحر الأبيض.

وقال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين: "عرضنا فكرة بناء جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين" في البحر المتوسط.



ولم تتردد اسرائيل بعرض مقترحها بناء جزيرة في عرض البحر الأبيض حيث ينقل اليها سكان قطاع غزة، في موقف أثار استغرابا واسعا في القاعة وانتقادات من دول عدة منها بلجيكا والبرتغال.

يأتي ذلك فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 32295 شهيدا ومفقودا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة فى السابع من شهر أكتوبر الماضى إلى أكثر من 25 ألف شهيد، وأكثر من 62 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.